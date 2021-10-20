Одесский Театр на Чайной приглашает ознакомиться с любовным проектом

«По образу@подобию» — #loveproject в одном действии по мотивам пьесы Нила Лабьюта.
Кто из вас не смотрел на своего спутника жизни или коллегу и не думал: «чудный человек, вот только бы это одно поменять…». Это цитата одной из героинь спектакля.
Имеем ли мы право менять кого-то? Искренне ли мы это делаем?
Режиссёр Олег Шевчук, актёры Егор Карельский, Милена Компаниец, Валерия Задумкина, Александр Бойко.
Продолжительность 1ч. 30 мин.
Ограничения по возрасту: +15.
Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 23 октября, суббота, 19:00
Место проведения: Театр на Чайной
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