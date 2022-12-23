На территории Одесской Кирхи пройдёт традиционная Рождественская ярмарка

23-26 декабря на территории Лютеранской церкви Святого Павла (Одесской Кирхи) состоится традиционная Рождественская ярмарка.

Открытие ярмарки состоится в 12:00 23 декабря в зале кирхи.

В этот же день в 12:30 состоится торжественное открытие постоянной авторской выставки Александра Сурилова «Наследие черноморских немцев», где собраны уникальные свидетельства из прошлого и настоящего жизни немецкого общества Одессы и её окрестностей.

Традиционно во дворе кирхи будут расположены киоски с рождественской выпечкой и другими праздничными блюдами, а также украшения ручной работы. Двор будут украшать ёлка и другие яркие элементы декора. Двор будет открыт с 11:00 до 21:00.

На ярмарке запланирована насыщенная культурная и литургическая программа:

23 декабр я в 18.00 – концерт А. Вивальди «Времена года» (засл.арт.Украины Елена Ергиева — скрипка и Вероника Струк — орган).

я в 18.00 – концерт А. Вивальди «Времена года» (засл.арт.Украины Елена Ергиева — скрипка и Вероника Струк — орган). 24 декабря в 15.00 – концерт Odessa Wind ensemble (Художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джаннетти (Германия)

в 15.00 – концерт Odessa Wind ensemble (Художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джаннетти (Германия) 24 декабря в 18.00 — Святой вечер — Служба Божья с музыкальной программой (Вероника Струк — орган и солисты

в 18.00 — Святой вечер — Служба Божья с музыкальной программой (Вероника Струк — орган и солисты 25 декабря в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение (Вероника Струк)

в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение (Вероника Струк) 25 декабря в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз)

в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз) 25 декабря в 18.00 — Большой Рождественский концерт (Вероника Струк, струнный квартет «Гармонии мира»).

Часть собранных средств будет направлена на поддержку Вооружённых Сил Украины.

Адрес: ул. Новосельского, 68.

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