На территории Одесской Кирхи пройдёт традиционная Рождественская ярмарка

23-26 декабря на территории Лютеранской церкви Святого Павла (Одесской Кирхи) состоится традиционная Рождественская ярмарка.
Открытие ярмарки состоится в 12:00 23 декабря в зале кирхи.
В этот же день в 12:30 состоится торжественное открытие постоянной авторской выставки Александра Сурилова «Наследие черноморских немцев», где собраны уникальные свидетельства из прошлого и настоящего жизни немецкого общества Одессы и её окрестностей.
Традиционно во дворе кирхи будут расположены киоски с рождественской выпечкой и другими праздничными блюдами, а также украшения ручной работы. Двор будут украшать ёлка и другие яркие элементы декора. Двор будет открыт с 11:00 до 21:00.
На ярмарке запланирована насыщенная культурная и литургическая программа:
- 23 декабря в 18.00 – концерт А. Вивальди «Времена года» (засл.арт.Украины Елена Ергиева — скрипка и Вероника Струк — орган).
- 24 декабря в 15.00 – концерт Odessa Wind ensemble (Художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джаннетти (Германия)
- 24 декабря в 18.00 — Святой вечер — Служба Божья с музыкальной программой (Вероника Струк — орган и солисты
- 25 декабря в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение (Вероника Струк)
- 25 декабря в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз)
- 25 декабря в 18.00 — Большой Рождественский концерт (Вероника Струк, струнный квартет «Гармонии мира»).
Часть собранных средств будет направлена на поддержку Вооружённых Сил Украины.
Адрес: ул. Новосельского, 68.
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