В Одесской области динамика заболевших COVID-19 стремительно пошла вверх

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 1606 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (793).
По данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» лабораторно подтверждённых методом ПРЦ 174 636 (103669 – женщины, 70967 – мужчины).
В числе заболевших за сутки 89 детей, 20 медицинских работников.
Всего за время пандемии в Одесской области заболели 8393 ребёнка и 4524 медработника.
Выздоровели на сегодняшнее утро 145 247 пациентов.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 29 октября:
- Одесса — 81 730 (дети — 3341, медработники — 1651)
- Балта — 1 665 (дети — 57, медработники — 106)
- г.Белгород-Днестровский — 2 798 (дети — 70, медработники — 121)
- Измаил — 8 542 (дети — 271, медработники — 270)
- Подольск — 2 360 (дети — 118, медработники — 91)
- Теплодар — 764 (дети — 31, медработники — 16)
- Черноморск — 9 662 (дети — 830, медработники — 138)
- Южный — 3 408 (дети — 187, медработники — 39)
- Ананьевский район — 1 238 (дети — 62, медработники — 44)
- Арцизский — 2 175 (дети — 82, медработники — 97)
- Балтский — 901 (дети — 24, медработники — 31)
- Березовский — 2 659 (дети — 234, медработники — 106)
- Б.-Днестровский — 1 721 (дети — 54, медработники — 60)
- Беляевский — 6 635 (дети — 371, медработники — 336)
- Болградский — 4 037 (дети — 177, медработники — 129)
- В.Михайловский — 1 286 (дети — 106, медработники — 34)
- Захаровский — 946 (дети — 50, медработники — 27)
- Ивановский — 1 654 (дети — 110, медработники — 87)
- Измаильский — 2 756 (дети — 185, медработники — 73)
- Килийский — 3 013 (дети — 182, медработники — 125)
- Кодымский — 1 262 (дети — 76, медработники — 29)
- Лиманский — 7 182 (дети — 413, медработники — 199)
- Любашёвский — 1 510 (дети — 77, медработники — 30)
- Николаевский — 760 (дети — 61, медработники — 24)
- Овидиопольский — 8 741 (дети — 528, медработники — 169)
- Окнянский — 977 (дети — 43, медработники — 28)
- Подольский — 2 487 (дети — 130, медработники — 118)
- Раздельнянский — 3 017 (дети — 123, медработники — 94)
- Ренийский — 1 425 (дети — 75, медработники — 86)
- Савранский — 1 206 (дети — 45, медработники — 17)
- Саратский — 1 685 (дети — 77, медработники — 17)
- Тарутинский — 1 420 (дети — 93, медработники — 59)
- Татарбунарский — 1 835 (дети — 77, медработники — 60)
- Ширяевский – 1 179 (дети — 33, медработники – 16).
Количество ИФА-тестов – 192 123 (за последние сутки 478), ПЦР-тестов – 847 194 (+3227).
Как сообщала Одесса News, российская вакцина «Спутник» не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому этот препарат Украина тоже не признаёт.
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