В Одесской области динамика заболевших COVID-19 стремительно пошла вверх

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 1606 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (793).

По данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» лабораторно подтверждённых методом ПРЦ 174 636 (103669 – женщины, 70967 – мужчины).

В числе заболевших за сутки 89 детей, 20 медицинских работников.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 8393 ребёнка и 4524 медработника.

Выздоровели на сегодняшнее утро 145 247 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 29 октября:

Одесса — 81 730 (дети — 3341, медработники — 1651)

Балта — 1 665 (дети — 57, медработники — 106)

г.Белгород-Днестровский — 2 798 (дети — 70, медработники — 121)

Измаил — 8 542 (дети — 271, медработники — 270)

Подольск — 2 360 (дети — 118, медработники — 91)

Теплодар — 764 (дети — 31, медработники — 16)

Черноморск — 9 662 (дети — 830, медработники — 138)

Южный — 3 408 (дети — 187, медработники — 39)

Ананьевский район — 1 238 (дети — 62, медработники — 44)

Арцизский — 2 175 (дети — 82, медработники — 97)

Балтский — 901 (дети — 24, медработники — 31)

Березовский — 2 659 (дети — 234, медработники — 106)

Б.-Днестровский — 1 721 (дети — 54, медработники — 60)

Беляевский — 6 635 (дети — 371, медработники — 336)

Болградский — 4 037 (дети — 177, медработники — 129)

В.Михайловский — 1 286 (дети — 106, медработники — 34)

Захаровский — 946 (дети — 50, медработники — 27)

Ивановский — 1 654 (дети — 110, медработники — 87)

Измаильский — 2 756 (дети — 185, медработники — 73)

Килийский — 3 013 (дети — 182, медработники — 125)

Кодымский — 1 262 (дети — 76, медработники — 29)

Лиманский — 7 182 (дети — 413, медработники — 199)

Любашёвский — 1 510 (дети — 77, медработники — 30)

Николаевский — 760 (дети — 61, медработники — 24)

Овидиопольский — 8 741 (дети — 528, медработники — 169)

Окнянский — 977 (дети — 43, медработники — 28)

Подольский — 2 487 (дети — 130, медработники — 118)

Раздельнянский — 3 017 (дети — 123, медработники — 94)

Ренийский — 1 425 (дети — 75, медработники — 86)

Савранский — 1 206 (дети — 45, медработники — 17)

Саратский — 1 685 (дети — 77, медработники — 17)

Тарутинский — 1 420 (дети — 93, медработники — 59)

Татарбунарский — 1 835 (дети — 77, медработники — 60)

Ширяевский – 1 179 (дети — 33, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 192 123 (за последние сутки 478), ПЦР-тестов – 847 194 (+3227).

Как сообщала Одесса News, российская вакцина «Спутник» не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому этот препарат Украина тоже не признаёт.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod