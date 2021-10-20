Пограничники напоминают: Украина не признаёт вакцину Sputnik V

Российская вакцина «Спутник» не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому этот препарат Украина тоже не признаёт.

Об этом в программе «5 вопросов» телеканала «Дом» рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет Укринформ.

«Продолжают действовать ранее установленные правила. Украина не признаёт российскую вакцину «Спутник», которой, в частности, пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», — объяснил Демченко.

Как известно, «Спутником» вынуждены вакцинироваться жители оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Однако в связи с непризнанием ВОЗ российского препарата, граждане, прибывшие на подконтрольную Украине территорию, должны идти на 10-дневную самоизоляцию. Сократить самоизоляцию можно на основании отрицательного теста на COVID-19.

После пересечения контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на самоизоляцию не идут граждане, которые: планируют вакцинироваться на подконтрольной Украине территории и имеют для этого уникальный идентификатор; прошли полный курс вакцинации (две дозы) препаратами, утверждёнными Всемирной организацией здравоохранения; имеют одну прививку вакциной, утверждённой Всемирной организацией здравоохранения; едут с целью поступить в учебные заведения; родители, которые сопровождают абитуриентов, планирующих поступать в украинские вузы.

Как сообщала Одесса News, в одесских центрах массовой вакцинации применяются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

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