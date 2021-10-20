«Артёмсоль» заявила о непричастности к контрабанде: ищите следы в Измаиле

В госпредприятии «Артёмсоль» опровергают информацию о своей причастности к контрабанде сигарет в Венгрию ни морским, ни каким-либо иным путём.

Об этом сообщила пресс-служба «Артёмсоли».

«ГП «Артёмсоль» не имеет никакого отношения к контрабанде сигарет… В связи с сообщениями, которые появились в СМИ о контрабанде сигарет в упаковке продукции ГП «Артёмсоль», предприятие обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой провести расследование по данному делу», — сказано в сообщении.

В предприятии подчеркнули, что такие злоупотребления на предприятии невозможны.

Во-первых, для контрагентов Венгрии соль отгружается исключительно на условиях DAF граница Украины и Венгрии (железнодорожная станция Батево) по INCOTERMS 2000. И транспортировка продукции по реке Дунай, как говорится в сообщениях СМИ — экономически и логистически невыгодна.

Во-вторых, если поставка осуществляется на условиях CPT украинский морской порт (Одесса/Черноморск), или порт CPT порт Измаил (для потребителей Румынии) согласно INCOTERMS 2000 ГП «Артёмсоль» не несёт ответственности за товар, который перегружается в порту для транспортировки зарубежным контрагентам.

В-третьих, соль, фасованная в картонную пачку массой 1 кг, не отгружается потребителям Венгрии. На данный момент соль в такой расфасовке отгружается только потребителям Германии и исключительно автотранспортом на условиях FCA завод по INCOTERMS 2000. А первые сообщения о контрабанде сигарет некоторыми СМИ были освещены с фотографиями пачки массой 1 кг.

И в-четвёртых, технологический процесс, который применяется на предприятии, исключает возможность загрузки любой другой продукции, кроме соли, в том числе исключается возможность упаковки соли в мешках с последующей загрузкой в биг-бег (МКР-1,0С).

Вся эта информация передана правоохранительным органам, и госпредприятие всячески будет способствовать проведению следственных действий, заверили в «Артёмсоли».

Как сообщала Одесса News, в водах Венгрии была задержана баржа с контрабандными сигаретами, расфасованными в пачки из-под соли известного предприятия из Соледара — «Артёмсоль». Транспорт направлялся из порта Измаил в речной порт венгерской столицы. Правоохранители Венгрии сообщили, что это рекордная партия контрабанды для страны, её определили в $3 млн по расценкам чёрного рынка.

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