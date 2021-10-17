Баржу, загруженную в Измаиле контрабандными сигаретами, задержали в Венгрии

Венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства, которые пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

По сообщению издания OBOZREVATEL, баржа с грузом предприятия «Артёмсоль» направлялась из Измаила в Будапешт. На венгерском причале Чепель его должны были переложить в автотранспорт и дальше переправить в Польшу.

Однако, как отмечается, из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет. Стоимость груза на чёрном рынке составляет около трёх миллионов долларов.

Установлено, что получатель контрабанды – польская компания с украинскими владельцами. По словам источников, среди учредителей фирмы – один из бывших заместителей министра инфраструктуры.

Во время проверки компании «Украинское Дунайское пароходство», офис которой находится в Измаиле, обнаружили ещё три партии сигарет. Правоохранители проводят расследование.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года в ходе реализации оперативной информации в Одесском порту правоохранители блокировали попытку незаконного перемещения на территорию Украины большого количества сигарет из Индии, прибывших под видом велосипедных шин.

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