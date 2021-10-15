Одесские таможенники организовали схему контрабанды сигарет в мешках с солью

Прокурорами Одесской областной прокуратуры по материалам УСБУ в Одесской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможенного поста «Измаил» Одесской таможни, которые совместно с предпринимателями организовали преступную схему по контрабанде табачной продукции в страны Европейского Союза.

Как сообщает прокуратура, злоумышленники под видом экспортных операций соли поваренной в страны ЕС, с сокрытием от таможенного оформления, вместе с солью в мешках переправляли контрафактную табачную продукцию.

«12 октября удалось оперативно установить место хранения контрафактной табачной продукции, обеспечить охрану места происшествия и сохранения выявленных вещественных доказательств», — говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования в тот же день было поручено следователям ТУ ГБР в Николаеве. Прибывшие на место следователи 13 октября начали неотложные следственные действия по изъятию вещественных доказательств и установлению причастных к совершению преступления должностных лиц таможни. Во время проведения первоочередных следственных действий выявлено более 3 тысяч коробов контрафактной табачной продукции на сумму около 27 млн ​​гривен.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Одесская облпрокуратура вручила подозрение в коррупции государственному инспектору отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни, который требовал и получил 500 долларов США взятки от гражданина за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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