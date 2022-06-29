Уголовные дела по затонувшему вблизи Одессы танкеру «Delfi» ещё не завершены

В Одессе продолжится судебный процесс по обвинению бывшего капитана порта «Южный» в служебной халатности, повлекшей за собой большой ущерб государству.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что судебные заседания продлятся, приостановленные по причине тяжёлой болезни обвиняемого и введения военного положения.

«Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего капитана порта «Южный» по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и государственным интересам», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший капитан порта «Южный» со 2 по 21 ноября 2019 года не принял необходимые, достаточные и предусмотренные законом меры и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного судна «Delfi», которое без необходимых документов пересекло государственную границу Украины в зоне его ответственности.

«При пересечении судном Delfi 12-мильной зоны территориальных вод Украины, без флага и без предоставления документов своего нахождения на территории иностранного государства, с нарушением технического состояния, в соответствии с положениями международных конвенций судно является нарушителем государственной границы и на капитана порта возлагается ответственность за соблюдение законодательства и правил мореходства по обеспечению безопасности мореплавания, безопасности других судов и людей», — говорится в сообщении.

В результате, 22 ноября 2019 года грузовой танкер, находясь в Чёрном море в акватории порта «Южный», в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов.

Подчёркивается, что из-за ненадлежащего выполнения капитаном своих служебных обязанностей, из-за недобросовестного отношения к ним, размер причинённого ущерба Одесскому филиалу ГП «Администрация морских портов Украины» в период проведения аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и загрязняющих веществ с судна «Delfi» составил почти 4,8 млн гривен и Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в результате загрязнения окружающей среды – 16 310,73 долларов США.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года прокуроры Приморской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны, подозреваемого в небрежном отношении к службе, который нёс боевое дежурство в акватории Чёрного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях у танкера «Delfi» и не принял меры по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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