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  4. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе мог вызвать тяжкие последствия для всей Одессы

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе мог вызвать тяжкие последствия для всей Одессы

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16 октября в 14 часов 11 минут в Службу спасения поступило сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода поступает едкий запах дыма.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания — сера в складском помещении предприятия.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, а она составляла 400 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения к ликвидации пожара привлекались автоматически по повышенному номеру вызова.

Отмечается, что вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неизвестными лицами.

Кстати.  Сера — элемент 16-й группы периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Тонкоизмельчённая сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги. По информации ВОЗ, воздействие диоксида серы может вызвать нарушение функций дыхания. Не исключено действие на слизистые оболочки, воспаление носоглотки, трахеи, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле.

Как сообщала Одесса News, 13 октября в Одессе в студенческом общежитии по улице Говорова, 11, произошёл пожар в комнате на 8-м этаже.

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