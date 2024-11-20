Пожарные спасли трёх одесситок, оказавшихся заблокированными в доме

19 ноября в Одессе по улице Новосельского произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажами, а также частичное разрушение лестничной клетки жилого дома, недавно попавшего под вражескую атаку.

Как раз в тот момент в квартире на третьем этаже находились три женщины, которым заблокировало выход из дома, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожарные с помощью трёхколенчатой лестницы помогли жителям выбраться из квартиры.

«Также в результате происшествия пострадал мужчина, который до прибытия ГСЧС был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о самоотверженной борьбе одесских спасателей, прибывших на ликвидацию последствий ракетного вражеского удара по жилому району Одессы 18 ноября.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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