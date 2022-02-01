Врач и медсестра из Одессы ждут суда за подложные COVID-сертификаты

За изготовление и распространение фальсифицированных COVID-сертификатов будут судить двух медработниц из Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении врача и медицинской сестры по факту изготовления и распространения ими на территории Одессы поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19.

«В состав группы лиц, причастных к схеме распространения фальсифицированных COVID-сертификатов, входили медицинские работники одного из Центров первичной медико-санитарной помощи города Одессы», — говорится в сообщении.

Подч1ркивается, что обвиняемый врач, фактически не проводя прививки и не видя в глаза пациента, вносила в электронную медицинскую систему «HELSI» недостоверные сведения о прохождении вакцинации против COVID-19. После внесения недостоверных данных, COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении «ДИЯ», а бумажный сертификат можно было получить лично.

Проведение такой сделки стоило 2 000 гривен.

В ходе обысков по местам проживания и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карты, на которые поступали от них средства за неправомерные действия, оргтехника и медицинская документация с записями о псевдовакцинации, в том числе поддельные COVID-сертификаты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время медицинские работницы отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года супружеская пара — гражданин Молдовы и гражданка Украины — планировали пересечь государственную границу через паромный пункт пропуска «Орловка» в Одесской области с поддельными COVID-сертификатами.

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