Одесские правоохранители задержали членов ОПГ, присваивавших недвижимость умерших

Правоохранители Одесской области задержали преступников, занимавшихся присвоением объектов недвижимости.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.



Злоумышленники в течение нескольких лет мошенническим путём, используя поддельные документы и подставных лиц, присваивали жильё живых и умерших одиноких граждан, недвижимость, находившуюся в ипотеке, нежилые помещения территориальной общины. На их счету более десятка объектов недвижимости общей стоимостью более 14 миллионов гривен, — говорится в полицейской информации.

Отмечается, что полицейские установили причастность группировки к разбойному нападению и лишению свободы одессита. Под угрозой пистолета они отобрали у него несколько сотен долларов и гривен, удерживали потерпевшего, пока не заставили написать расписку о несуществующем долге.

Вчера следователями одесской полиции совместно с оперативниками спецподразделения «КОРД», сотрудниками облпрокуратуры проведено более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и лиц из их круга общения, в офисных помещениях, транспортных средствах на территории Одесской и Херсонской областей.

В ходе обысков правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки на имя третьих лиц, долговые расписки, копии правоустанавливающих документов на недвижимость, визитки нотариусов, копии паспортов граждан Украины, загранпаспорта, балаклавы и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Действия злоумышленников следователи квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: 190 (мошенничество), 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) , 187 (разбой) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

«На добытое преступным путём имущество наложен арест», — говорится в сообщении.

Семи злоумышленникам объявлено о подозрении. Все они задержаны и ожидают меру пресечения.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года одесские правоохранители арестовали 33-летнего жителя города, члена организованной преступной группы, обманувшей граждан более чем на полмиллиона гривен на продаже несуществующих товаров.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области