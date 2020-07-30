Первый президент Украины согласился «рулить» минские договорённости

Первый Президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в видеообращении, распространённом Офисом Президента.

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.«Коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці й дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився», – заявив перший Президент України. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 30. Juli 2020

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — сказал Кравчук.

Он заявил, что размышлял о вхождении в ТКГ, но принял положительное решение, понимая, что на Донбассе защищают суверенитет и независимость Украины.

«Я, естественно, думал над этим, но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь денно и нощно, защищают независимость и суверенитет Украины, я при всём том, что уже в своей жизни что-то видел и что-то прошёл, можно было бы и отдыхать, но время для отдыха не пришло», — подчеркнул Кравчук.

Также он выразил убеждение, что именно благодаря настойчивости и политической воле Президента Владимира Зеленского удалось провести встречу лидеров стран нормандского формата в Париже в декабре прошлого года. По словам Кравчука, Зеленский «реанимировал нормандскую четвёрку» и не боится принимать непопулярные решения.

«Нам надо сплотиться всем: Украине, тем странам Европы, которые действительно исповедуют принцип международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина сражается, страдает за то, чтобы отстоять свою землю, объединиться и внутри страны… должны искать путь и объединяться», — добавил первый Президент Украины.

Выбор кандидата на должность руководителя ТКГ проходил, по выражению Президента Зеленского «с особой ответственностью».

«Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить группу (делегацию Украины в ТКГ. – Ред.). Нужно найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого – самое главное – уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. На весах – наша территориальная целостность, наш суверенитет. А значит, не только наша современность, но и будущее Украины», – отметил Глава государства.

Между тем, по утверждению Зеленского, Украина полностью с 27 июля соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, а соблюдение перемирия на неподконтрольной территории зависит от России.

«Сегодня мы видим, что мы это (прекращение огня на Донбассе — ред.) 100-процентно выполняем. Не на 99,9%, а 100-процентно. И я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает. Что касается той стороны, то я уверен, что всё будет зависеть от Российской Федерации, сможет ли она всё контролировать и смогут ли они — самое главное — придерживаться тех договорённостей, которые у нас были. Мы увидим, если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чём они постоянно говорят, мы с вами это будем чувствовать», — сказал Зеленский.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, потому что не считает себя стороной конфликта.

«На уровне нормандского формата фиксация (договорённостей, — ред.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины»,— сказал Песков.

Как сообщала Одесса News, второй Президент Украины Леонид Кучма оставил работу в ТКГ.