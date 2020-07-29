Мавр сделал своё дело: Кучма ушёл из минской Трёхсторонней контактной группы

Второй Президент Украины Леонид Кучма уходит из Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

Президент Владимир Зеленский выразил ему благодарность за работу во главе украинской делегации и заверил, что с уважением относится к решению Кучмы.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был очень важным и очень нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», – сказал Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой.

Глава государства также подчеркнул, что «работа Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и подчеркнул, что с большим уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ».

Со своей стороны второй Президент Украины подчеркнул, что за последний год работа ТКГ была активизирована ​​и значительно продвинулась, был предпринят ряд важных шагов, достигнуты важные договорённости.

Кучма также заверил, что и впредь, в случае необходимости, готов делиться опытом и предоставлять консультации, направленные на поиск путей к установлению мира.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.