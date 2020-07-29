В степях Фрумушики поселился Сталин

Бюст руководителя СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, «декоммунизированный» в селе Тузлы, нашёл своё новое пристанище – в этно-туристическом комплексе Фрумушика-Нова, что в Одесской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный одесский эколог Иван Русев.

«Бюст диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с.Тузлы, в самом НПП «Тузловские лиманы». Его местные жители достали из под воды и долгое время он лежал на берегу лимана. Потом он «уехал» в этно-туристический комплекс Фрумушика-Нова, в музей памятников соцреализма», — написал Русев.

Эколог посетил музей и лично убедился, что с бюстом на новом месте всё в порядке.

«Посетил я это уникальное место Украинской Бессарабии на днях и лично убедился, что «тузловский Сталин» теперь действительно часть уникальной коллекции монументов социалистической эпохи в этно-туркомплексе Фрумушики. Правда, он пока совсем один среди множества ленинов. Его хоть чуточку привели «в порядок», — резюмировал Иван Русев.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в НПП «Тузловские лиманы» был избит Иван Русев, защищавший и отстаивавший интересы национального природного парка.

Фото: Facebook