Переименование улиц в Одессе: Волнистая станет Хвылястой, а Рощевая — Гайовою

22 июня состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, с целью обеспечения надлежащего употребления государственного языка нормированы 20 топонимических объектов.

Так, ул. Выставочная нормирована в соответствии с украинским переводом в ул. Выставкову, а ул. Волна Тупик – в ул. Хвыля. Также произойдут следующие изменения улиц:

ул. Волнистая – ул. Хвыляста;

пер. Грузовой – пер. Вантажный;

ул. Камышёвая – ул. Камышева;

ул. Кузнечная – ул. Ковальська;

ул. Косвенная – ул. Скисна;

пер. Лодочный – пер. Човновый;

ул. Лучистая – ул. Променыста;

ул. Наклонная – ул. Похылыста;

ул. НескУчная — ул. НескучнА;

ул. Обильная – ул. Рясна;

пер. 1-й Обильный, пер. 2-й Обильный – пер. 1-й Рясный, пер. 2-й Рясный;

ул. Отрадная – ул. Видрадна;

ул. Просёлочная – ул. ПутивнА;

ул. Рощевая – ул. Гайова;

ул. Уютная – ул. Затышна;

ул. Ярмарочная – ул. Ярмаркова;

ул. Разумовская – ул. Розумовська.

Отмечается, что этот перечень будет представлен на рассмотрение депутатам Одесского городского совета.

В список топонимов к переименованию в рамках декоммунизации, внесены также:

пер. Краснослободский

ул. Красносельская

пер. Красных зорь.

Всего врамках декоммунизации переименованию подлежат 19 топонимов. Членами комиссии был рассмотрен исторический район – Ближние Мельницы.

Глава комиссии Павел Вугельман отметил, что члены историко-топонимической комиссии поддержали предложение переименовать улицы в честь выдающихся музыкальных деятелей, творчество которых связано с Одессой.

Предложен ряд изменений:

ул. Кондренко на ул. Ближние Мельницы;

ул. Александра Вронского – ул. Композитора Вербицкого;

ул. Елина – ул. Ференца Листа;

ул. Корнюшина – ул. Николая Лысенко;

ул. Кострова – ул. Ольги Благовидовой;

ул. Перепечка – ул. Композитора Лятошинского;

ул. Кристалловского – ул. Композитора Бортнянского;

ул. Скворцова – ул. Йозефа Прибика.

Эти предложения будут предоставлены на рассмотрение общественности, а затем депутатам Одесского городского совета.

Вице-мэр, член комиссии Олег Брындак сказал, что также в Одессе более ста топонимов, которые предлагается переименовать из-за российской агрессии: «Переименование улиц — это не простая формальность. Нужны исторические справки, проследить топонимику, сколько людей живёт, сколько домов на той или иной улице. Если топоним назван в честь кого-то, нужно поднять информацию о человеке, его историческую роль. И, конечно, очень важно знать мнение самих жителей».

Как сообщала Одесса News, на предыдущем заседании комиссии было принято решение часть из списка предоставить на анализ экспертам Одесского национального университета им. И.Мечникова.

Фото и видео: «Одесса»

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