В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Руденко, светлая ему память

На фронте погиб военный из села Ивановка Одесской области Николай Руденко.

Ему был 41 год, — сообщали в Любашевской громаде, ссылаясь на данные Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Николай Руденко был военнослужащим первого стрелкового отделения первого стрелкового взвода первой стрелковой роты второго стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ.

Он погиб 6 мая во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Григоровка Бахмутского района Донецкой области.

Одесса News информировала о гибели в мае 2024 года на одном из горячих направлений линии столкновения с российскими оккупантами депутата Измаильского городского совета 8-го созыва Николая Кравцуненко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада/Facebook

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