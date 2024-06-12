В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Руденко, светлая ему память

На фронте погиб военный из села Ивановка Одесской области Николай Руденко.
Ему был 41 год, — сообщали в Любашевской громаде, ссылаясь на данные Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Николай Руденко был военнослужащим первого стрелкового отделения первого стрелкового взвода первой стрелковой роты второго стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ.
Он погиб 6 мая во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Григоровка Бахмутского района Донецкой области.
Одесса News информировала о гибели в мае 2024 года на одном из горячих направлений линии столкновения с российскими оккупантами депутата Измаильского городского совета 8-го созыва Николая Кравцуненко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Любашевская громада/Facebook
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