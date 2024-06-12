Кто в Одессе 12 июня останется без света

По приказу НЭК «Укрэнерго», 12 июня с 15:00 до 23:00 будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74в, Алексея Косяченко, 2-54, Святослава Рихтера, 33-109, Татьяны Тэсс, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а, Платановая, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7а , 8а, 8б, 9, 14, 15, Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25,33в. Работы продлятся до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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