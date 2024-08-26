В Одессе из-за вражеской ракетной атаки у некоторых жителей не будет воды

В результате очередной вражеской ракетной атаки остаются обесточенными некоторые объекты «Инфоксводоканала» в Одессе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Поэтому без водоснабжения остаются жители ж/м «Слободка», с.Нерубайское, с.Усатово, с.Большая Балка, с. НАТИ.

Отмечается, что после возобновления энергопитания водоснабжение будет начато в самое короткое время.

Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате атаки утром 26 августа по Одесской области четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

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