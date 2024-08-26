Расхитителей 3,7 млн ​​грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесщины ждёт суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний за расхищение 3,7 млн ​​грн, выделенных на восстановление энергоинфраструктуры Одесской области после вражеских обстрелов.

Об этом сообщила Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемые завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов зимой прошлого года.

«НЭК «Укрэнерго» с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов заключил договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены повреждённых и их подключения. В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлёк ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования. Обвиняемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн ​​грн ущерба. В целях возмещения причинённого уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года полицейские разоблачили главу одной из ОТГ Болградского района Одесской области и его пособников в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт дома культуры.

Фото: Одесская облпрокуратура

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