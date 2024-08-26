Число пострадавших в результате российской атаки по Одесщине возросло до семи человек

Количество пострадавших в результате российской атаки утром 26 августа по Одесской области возросло до семи человек.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что в медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины.

Ранее Одесса News информировала о четырёх жителях, получивших ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

Также в Одесском районе есть сбои в энерго- и водоснабжении.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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