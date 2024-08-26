Папа Римский выразил обеспокоенность из-за принятого в Украине закона «против УПЦ МП»

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность украинским законом, который запрещает в Украине деятельность церквей, связанных со страной-агрессором Россией, и призвал разрешить людям молиться в тех церквях, которых они хотят.

Его слова 25 августа процитировал информационный ресурс Ватикана.

Папа Римский призвал не ликвидировать «прямо или косвенно» ни одну из христианских церквей.

«Вспоминая о недавно принятых в Украине законах, я боюсь за свободу молящихся, потому что тот, кто действительно молится, всегда молится за всех. Ты не делаешь зла, потому что молишься. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виновен, но он не может делать зла, потому что он молился. […] Пусть желающие молиться молятся в той церкви, которую они считают своей», – сказал Франциск.

«Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет отменена прямо или косвенно: Церкви не следует трогать», — заключил Папа Римский.

Одесса News информировала, что согласно социсследованиям, в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

16 августа 2024 года комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №8371, предусматривающий запрет в стране деятельности УПЦ МП.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отметив, что Раде предложен законопроект, который «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью.

17 августа спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что русская церковь в Украине будет запрещена.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что церковь в стране-агрессоре РФ является «территорией и ушами» российских спецслужб.

Верховная Рада Украины 20 августа приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8371 о запрете российской православной церкви в Украине.

23 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности религиозных организаций», который предусматривает запрет деятельности в Украине церквей, связанных со страной-агрессором Россией. Документ дает общинам Украинской православной церкви девять месяцев, чтобы разорвать связи с Московским патриархатом.

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