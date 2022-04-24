Где в Одессе 24 апреля можно освятить Пасхальные корзинки

Учитывая военное положение в Украине и решение о празднике Пасхи в условиях военного положения, всем прихожанам рекомендовано реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Посещая Богослужения и Храмы необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, детям – свидетельство о рождении и с пониманием относиться к возможным проверкам правоохранительных органов.

Освящение корзины с пасхами и пасхальными яйцамипроисходит сегодня, 24 апреля с 5 утра и в течение всего дня. по таким локациям:

Суворовский р-н:

• Семёна Палия 127/4, возле торгового центра «Волна» – 9.00 – 11.00

• Крымский бульвар/Заболотного (возле фонтана) – 9.00 – 11.00

• Сквер «Звёздный» – 9.00 – 11.00

• ул. Академика Заболотного, 24 – 9.00 – 11.00

Приморский и Малиновский р-ны:

• площадь Б. Деревянко (Дом Мебели), возле магазина «Рошен» – 9:00 – 11:00

• «Парк М. Горького»: ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов – 9.00 – 11.00

• площадь Толбухина, «Сельпо» – 9.00 – 11.00

• ул. Ген. Петрова, «Сельпо» – 9.00 – 11.00

• ул. С. Рихтера (Щорса), Центральный Аэропорт – 10:00 – 11:00

• ул. Генерала Петрова, угол Радостная – 9:00 – 11:00

• Конференц-зал Селекционного института по адресу: – 9.00 – 11.00 Овидиопольская дорога, 3

• ул. Краснова, угол Адмиральский проспект «Вымпел» – 9.00 – 10.00

• ЖК «Чудо Город» –10:00 – 11:00

• ул. М. Говорова 10/1 – 8:00 – 9:00

• ул. Краснова 11/1 – 11.00 — 12.00

• ул. Фонтанская дорога 43/2, разворот трамвая – 8.00 – 10.00

• ул. Львовская/угол. Макаренко, «Сантим» – 9.30 – 10.30

Киевский р-н:

• пр-т Небесной сотни угол ул. Левитана – 9.00 – 12.00 возле Поклонного Креста рядом с ТЦ «Скрыня»

• ул. Ак. Королёва 28, напротив Киевской РА – 9.00 – 12.00

• ул. Ак. Королёва 12, возле школы №63 – 9.00 – 12.00

• пр-т. Ак. Глушко 26, Аптека – 9.00 – 11.00

• ул. Люстдорфская дорога – ТЦ «Вузовский» – 9.00 – 11.00

• ул. Ак. Вильямса 79, школа №86 – 9.00 – 11.00

• ул. Ак. Вильямса 45, Таврия В – 9.00 – 11.00.

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