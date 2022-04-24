Сегодня Пасха: сидим дома и цокаемся яйцами. Христос Воскрес!

Пасха для нас всегда была праздником праздников, а также днём, определяющим жизнь человека и семьи на весь последующий год, до следующей Пасхи.

Люди верили, что на Пасху «Бог счастье делит». Во-вторых, это был сугубо семейный праздник. Все должны быть вместе.

К сожалению, реалии иные. Миллионы украинцев сегодня вдали от родного дома. Тысячи жителей нашей страны погибли, много раненых, миллионы исковерканных судеб и жизней.

Непередаваемая человеческая трагедия, дополнившаяся ещё одной кровавой страницей — смертью трёхмесячного ребёнка — маленькой одесситке, погибшей в результате ракетного удара врага, вопиюще нарушающего заповедь Божию о любви к ближнему.

Вчера в Одессу прибыл Благодатный огонь. Величайшая святыня для православных людей, к частице которой одесситы смогут прикоснуться уже утром.

«Вопреки варварским действиям оккупантов всё-таки удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Соблюдая меры предосторожности и ограничения военного времени, многие одесситы не отступили от давних традиций, посвятив свои пасхальные корзинки.

Традиции обязывали: придя из церкви, разговляться. Начинали с кусочка паски, затем наступала очередь яиц. Особой радостью и забавой для детей было цоканье крашанками: кто кого побьёт, чьё яйцо победит.

Одесситы верят, что в нынешнем противостоянии Украины и России враг будет непременно разбит.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! — ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

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