Пасхальный органно-вокальный концерт состоится 5 мая в Одессе

5 мая праздничный органно-вокальный концерт пройдёт в Евангельской Реформатской Пресвитерианской церкви.

Пасха – это праздник радости и благословения. Именно такое настроение подарят слушателям заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас (орган), лауреат международных конкурсов Лариса Лобода (сопрано) и лауреат международных конкурсов Гаяне Арутюнян (сопрано). В программе концерта произведения Баха, Генделя, Сен-Санса, Пуччини.

Ведущая концерта – мастер художественного слова Елена Шаврук.

Приходите к 16:00.

Стоимость билетов – 150 гривен, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц – 100 гривен.

Адрес: ул. Пастера, 62.

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