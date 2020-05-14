C 15 мая Одесский зоопарк возобновляет свою работу

15 мая Одесский зоопарк открывается для посещения.

Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Начало работы – с 9:00.

Работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.

Так, все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Экспозиция «Акватеррариум», детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми. Не будет работать и кружок юных натуралистов. Временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.

Руководство Одесского зоопарка обращается к посетителям с просьбой соблюдать максимальную дистанцию, держаться отдельными семейными группами.

В свою очередь, коллектив зоопарка постарается обеспечить гостям максимально комфортные условия пребывания.