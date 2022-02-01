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Одесская галерея на Екатерининской приглашает на фотовыставку

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В одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”.

Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии:

  • Вера Минайлова (абсолютный победитель конкурса ISPA’21),
  • Татьяна Мицык (первое место на конкурсе ISPA’21)
  • Михаил Рай (второе место на конкурсе ISPA’21)
  • Екатерина Куцевол (третье место на конкурсе ISPA’21)
  • Ольга Степаньян (четвёртое место на конкурсе ISPA’21).

Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира.

Выставка продлится по 28 февраля.

Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил.

График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.

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