Одесская галерея на Екатерининской приглашает на фотовыставку

В одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”.



Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии:

Вера Минайлова (абсолютный победитель конкурса ISPA’21),

Татьяна Мицык (первое место на конкурсе ISPA’21)

Михаил Рай (второе место на конкурсе ISPA’21)

Екатерина Куцевол (третье место на конкурсе ISPA’21)

Ольга Степаньян (четвёртое место на конкурсе ISPA’21).

Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира.

Выставка продлится по 28 февраля.

Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил.

График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.

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