Одесская галерея на Екатерининской приглашает на фотовыставку

В одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”.
Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии:
- Вера Минайлова (абсолютный победитель конкурса ISPA’21),
- Татьяна Мицык (первое место на конкурсе ISPA’21)
- Михаил Рай (второе место на конкурсе ISPA’21)
- Екатерина Куцевол (третье место на конкурсе ISPA’21)
- Ольга Степаньян (четвёртое место на конкурсе ISPA’21).
Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира.
Выставка продлится по 28 февраля.
Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил.
График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.
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