Как и где провести выходные в Одессе 3-4 октября

В ближайшие выходные дни — 3 и 4 октября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

4 октября Одесское киберспортивное сообщество SkiLL_UA проводит турнир DOTA2 Odessa Cup 1×1, также запланировало до 17 октября турнир CS:GO School Leaugue 5×5 (с 16 часов) и по 18 октября CS:GO Students Leaugue 5×5 (начало с 18 часов) в режиме онлайн. Участие во всех турнирах и лигах бесплатное. Есть одно ограничение, которое объединяет все эти мероприятия — участвовать в них смогут только игроки из Одессы и Одесской области. Регистрация на все турниры по ссылке http://updater.com.ua/

3-4 октября Одесская община староверов приглашает на выставку «Старообрядцы Украины: история, традиции и современность» в Центре болгарской культуры (ул. Вице-Адмирала Жукова, 9). На выставке будут представлены исторические и современные фотографии храмов и фотографии из жизни старообрядцев всех регионов Украины, уникальные книги, старообрядческая одежда и церковные принадлежности. Одним из центральных звеньев выставки представлено живое хоровое пение. За дополнительной информацией обращаться по телефону: +380684751881.

3-4 октября на сайте Посольства Украины в Японии виртуальная фотовыставка, посвящённая 55-й годовщине установления побратимских связей между Одессой и Йокогамой. Представлены фотографии схожих объектов, которые размещаются в Одессе и Йокогаме, сделанные одесским фотографом Александром Гимановым и японским фотографом Кацутаро Хираямой. Украиноязычную версию выставки можно просмотреть по ссылке.

3 октября в 21:00 в дельфинарии «Немо» романтическое ночное шоу с дельфинами. Вас ожидает лазерное шоу, мелодии чарующего саксофона, фейерверки, огненное шоу, акробаты, синхронистки, танцоры, шоу-балет и море романтики от дружелюбных дельфинов и забавных морских котиков. Цена билетов от 400 гривен.

3 октября в 19:00 в Театре на Чайной спектакль «Чеховские мотивы». Режиссёр Александр Онищенко положил в основу постановки два произведения ирландского драматурга Брайана Фрилла, в основе которых — чеховские мотивы. Первая часть спектакля – пьеса Фрилла «Курортные забавы». Ценители творчества А.П.Чехова без труда узнают тут историю дамы с собачкой. Вторая часть поставлена по пьесе «После занавеса». Одноактное произведение относится к последним в творчестве Фрилла. Автор сталкивает двух персонажей А.П.Чехова – Соню из «Дяди Вани» и Андрея из «Трёх сестёр». Постаревшие герои встречаются в 1920-е годы в дешёвой московской столовой. Эмоциональный груз давних воспоминаний давит на них до сих пор. Жанр «Чеховский мотивов» – трагикомедия, поэтому будет место и смеху, и слезам. Возрастное ограничение — не младше 15 лет. Цена билетов от 40 гривен.

3 октября в одесском ТЮЗе покажут спектакль по пьесе Олега Михайлова «Клятвенные девы». Постановка приоткроет дверь в тайны албанских традиций. Так, согласной одной из древних традиций Албании, если в семье нет ни главы, ни наследника мужского рода, роль мужчины берёт на себя женщина. Она приносит клятву, берёт мужское имя, права и обязанности. Таких девушек и называют клятвенными девами. Имеют ли право на жизнь старинные обычаи и законы, если ценой их становится женское счастье? На этот вопрос попытаются ответить в спектакле. Начало в 19:00. Стоимость билетов – 100-150 грн.

3 октября социально-активные одесситы ждут таких же небезразличных горожан на суперсубботник в парке Шевченко. Организаторы просят участников брать с собой защитные маски и соблюдать дистанцию. После уборки супергероев ждёт пикник. Сбор в 10:00 возле памятника Тарасу Шевченко.

3 октября последний концерт этого сезона в Зелёном театре. Сезон закроет Национальный одесский филармонический оркестр под управлением Хобарта Эрла с программой «Классика и кино». Начало в 17:00. Стоимость билетов – 150-520 грн.



3 и 4 октября в парке Горького семейный фестиваль «Осенний уикенд». Здесь можно будет сфотографироваться в тематических осенних фотозонах, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых, посетить ярмарку эко-продуктов и принять участие в весёлых конкурсах с призами. Время работы с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

3-4 октября в галерее Всемирного клуба одесситов (ВКО) выставка «Проходящие мимо» живописца Андрея Коваленко. Это мир нашего города, это жители вашего двора.

3 октября завершающий день XI Одесского Международного кинофестиваля. Посмотрите церемонию закрытия и конкурсные фильмы в онлайне.

До 5 октября в Одесском литературном музее персональная выставка известного одесского фотохудожника Игоря Ландера «Мысль в образе». В экспозиции представлены 107 работ автора, которые ранее участвовали в выставках и конкурсах по всему миру, многие из них удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, дипломов и почётных наград авторитетных международных федераций, фотоклубов и фотосалонов.

До 5 октября выставка «Есть город, который я вижу…» в галерее реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50). Её коллективный автор — творческое фотографическое объединение «Город», созданное в феврале 2012 года заслуженным фотохудожником Константином Гроздевым (1950-2014). Представлены 68 новых работ девяти авторов, показавших Одессу в многообразии жанров: архитектурные пейзажи, зарисовки двориков, портреты, жанровые сценки, морские виды и, конечно, снимки одесских котов.

До 11 октября галерея ArtOdessa в Летнем театре Городского сада представляет арт-проект Сергея Лиховида «Ланч брейк» (Lunch break). «Ланч брейк» — это заобеденные размышления на тему нашего бытового, домашнего, далёкого и не очень будущего… .

До 15 октября в парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, на площадке «Огни Маяка», под открытым небом обновлённая экспозиция об истории судоходства и мореплавания. Время работы — с 10:00 до 16:00. Среди прочих экспонатов на выставке представлены корабли в натуральную величину. Выставка не смогла вместить все реконструированные суда, часть из них представлена на фотографиях. Отдельный раздел выставки посвящён реконструкции древних якорей, уникальную историю которых хранят воды Одесского залива.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.



Уютных выходных!

Фото: главное — Александр Гиманов, ТАЙМЕР, Одесса News, Думская