В Одессе в условиях карантина провели «репетицию» выборов

Представители Одесской областной организации Комитета избирателей Украины совместно с Международной фундацией избирательных систем (IFES Ukraine) и других организаций по наблюдению за подготовкой и организацией местных выборов-2020 осуществили в Одессе пробный процесс голосования в условиях эпидемии и новых норм избирательного законодательства.

Об этом сообщил глава Одесской облорганизация КИУ Анатолий Бойко на своей странице в Facebook.

«Пока все к выборам готовятся, мы их в Одессе уже проводим. Совместно с IFES Ukraine, Центральной избирательной комиссией и Центром управления обучением участников избирательных процессов провели моделирование процесса голосования с учётом всех противоэпидемиологических требований. Задача моделирования — протестировать на практике, как будет проходить процесс голосования в условиях эпидемии и новых норм избирательного законодательства», — отметил Бойко.

По словам эксперта, «процесс голосования» прошёл очень «не просто», поскольку смоделировали множество острых и нестандартных ситуаций. Но все участники получили море позитивных эмоций, а некоторые «избиратели» даже хотели проголосовать по второму разу или огорчались, что на их долю не выпало разыгрывать какое-то ЧП.



«Эксперимент обнаружил ряд организационных и юридических вопросов, которые необходимо оперативно решить для эффективной организации голосования 25 октября. И в самое ближайшее время мы подготовим и передадим ЦИК соответствующие рекомендации», — акцентировал Бойко.

Успешно смоделировать процесс голосования удалось с помощью преподавателей и студентов НУ «Одесская юридическая академия», согласившихся выполнить роль «избирателей», а также членов областной, городской и ряда районных территориальных избирательных комиссий, которые исполнили роль членов модельной избирательной комиссии.

Как сообщала Одесса News, для участия в выборах в Одесский горсовет зарегистрированы представители 13 политических партий.

Фото; Facebook