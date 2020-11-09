Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты из-за вируса

Одесская областная территориальная избирательная комиссия (ТИК) не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

Об этом сообщает Суспільне.

«Утром в комиссии обещали объявить результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придётся переделать: в компьютер будто бы попал вирус, который уничтожил документ», — говорится в сообщении.

По словам представителей Одесской областной ТИК, по причине вируса компьютер выдаёт ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.

После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела отдельные вопросы деятельности Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии Белгород-Днестровского района Одесской области и досрочно прекратила полномочия всего её состава.