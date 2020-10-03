Военный самолёт США после ремонта покинул аэропорт «Одесса»

Военно-транспортный самолёт ВВС США после завершения ремонта двигателя отбыл 2 октября из международного аэропорта «Одесса» на одну из авиабаз НАТО.

Об этом сообщили в администрации аэропорта, пишет Укринформ.

«Самолёт C-130 Hercules ВВС США, который совершил 30 сентября экстренную посадку в нашем аэропорту, отбыл сегодня в 14.25 из Одессы после завершения ремонта одного из неисправных двигателей», — отметили в аэропорту.



Отмечается, что во время выполнения 30 сентября планового полёта из авиабазы ​​Рамштайн военно-транспортный самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту «Одесса».

После поступления информации от экипажа о технической неисправности спасательные службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности. Во время авиаинцидента никто не пострадал. Посадка прошла благополучно.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Международном аэропорту «Одесса» потерпел аварию самолёт, прилетевший из Стамбула (Турция).

Фото: Думская