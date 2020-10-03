Жители общежития в Одессе отстаивают своё право на жильё

Под стенами Одесской городской мэрии 2 октября состоялся митинг жителей общежития, что на улице Космонавтов, 64.

Как сообщает на своей странице в Facebook общественная правозащитная организация «Спільна мета», выйти на митинг людей заставила правовая ситуация вокруг места их проживания, где они прописаны ещё в 80-х годах.

«Правовая ситуация очень запутанная. Имущественный конфликт зародился в 90е через мутную сделку с приватизацией здания вместе с имущественным комплексом ведомственного предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что терпение жильцов общежития лопнуло 27 июля, когда его владелец — ООО «Стройпроект» — отрезал 14 семей, которые там проживают, от электро- и водоснабжения, удалил окна из пустых помещений, создавая людям условия, непригодные для проживания.

«В 2000х начал (Стройпроект, — ред.) его реконструкцию в жилой дом. 1 секцию сдал, а завершить реконструкцию второй пока ему мешают именно жители, имущественные права которых он обязался обеспечить в обмен на разрешение на реконструкцию здания. Переговоры по отселению зашли в тупик. В преддверии зимы владелец здания создаёт людям условия непригодны для проживания. Людям, которым некуда идти зимовать», — пишут правозащитники.

Посетив общежитие, члены «Спільної мети» отметили, что «условия проживания на самом деле ужасны, ситуация критическая. Каждую ночь становится всё холоднее, отопление и окна отсутствуют».

Выйдя на митинг, люди, имеющие все права на жильё, соответствующие ордера и судебные решения, требовали у власти помощи в разрешении ситуации, подключения дома к электроснабжению.

С участниками митинга встретился и.о. заместителя Одесского городского головы – директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман, в ситуацию вмешались депутаты всех уровней, глава Малиновской райгосадминистрации.

В тот же день на Космонавтов, 64а появился электрогенератор, благодаря которому электрика подаётся по графику по нескольку часов в сутки.

Правозащитники считают, что выход из сложившейся ситуации есть — нужен диалог всех заинтересованных сторон.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября состоялось заседание Пятого апелляционного административного суда, рассмотревшего апелляционную жалобу ООО «КРЕДО и Ко» при юридической поддержке «Спільної мети» и запретившего строительство ЖК «Граф у моря».

Фото: Facebook