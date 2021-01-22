В Одессе 23 января вновь отключат свет, несмотря на протестные акции

23 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Одесситы протестуют против постоянных отключений. Так, жители ЖК «Ривьера» 21 января вечером перекрыли Южную дорогу в связи с отключением света.

Энергоснабжение, 23 января, в частности, будет прекращено по таким адресам: