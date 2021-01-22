На какие цели просит Гриневецкий увеличить налоговые поступления

Глава Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий провёл рабочую встречу с руководителями Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГПС) в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ООГА.

Председатель ОГА ознакомил участников встречи с комплексом актуальных и перспективных вопросов жизнедеятельности региона, требующих привлечения значительных объёмов бюджетных средств.



Руководитель области назвал такие проекты:

организация переработки мусора, что позволит, кроме положительного экологического эффекта, также и экономический (выработка тепловой и электрической энергии)

завершение реконструкции автомобильных мостов через Хаджибейский и Сухой лиманы

реализация проекта «Зона приоритетного развития» (поля фильтрации в Суворовском районе Одессы)

качественное водоснабжение населения Одесской области (в настоящее время жители 81 сельского населённого пункта пользуются привозной водой)

развитие мелиоративной системы с учётом современных тенденций в изменениях климатического режима юга Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская области)

реализация правительственной программы «Большая реставрация» в Одесском регионе.

Отдельно Сергей Гриневецкий остановился на процессе децентрализации, которая требует формирования чётких механизмов наполнения местных бюджетов новосозданных территориальных общин.

К первоочередным задачам председатель ОГА отнёс заработную плату, земельный вопрос и развитие сельского хозяйства, экологической безопасности (включая лесного, охотничьего, рыбохозяйственного направлений, а также контроль за загрязнением морского побережья и внутренних водоёмов), отметив при этом, что показатели экологического, демографического и инфраструктурного развития являются ключевыми в формировании привлекательности для иностранных инвестиций.

Были также обсуждены перспективы сотрудничества между ОГА и ГУ ГПУ в Одесской области.



Как сообщала Одесса News, 21 января председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий провёл встречу с первым заместителем Министра молодёжи и спорта Украины Сергеем Симоновым, обсудив текущее состояние спортивных объектов Одесской области и перспективы развития спортивного потенциала региона.

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