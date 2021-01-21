О чём говорил глава Одесской области с замминистра по спорту

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий провёл встречу с первым заместителем Министра молодёжи и спорта Украины Сергеем Симоновым.

Пресс-служба ООГА сообщила основные темы беседы чиновников, к которым присоединились Государственный секретарь Министерства молодёжи и спорта Украины Алексей Перевезенцев, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества (ФСО) «Динамо» Украины Виктор Корж, советник Гриневецкого Светлана Фабрикант и руководитель управления физической культуры и спорта Валентина Кольчак.

Участники встречи обсудили текущее состояние спортивных объектов Одесской области и перспективы развития спортивного потенциала региона.

«Особое внимание стороны уделили реконструкции и восстановлению здания коммунального учреждения «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства «Олимпиец», которое сейчас является единственным спортивным центром в регионе, где спортсмены могут тренироваться в течение всего года.

Легкоатлетический манеж школы имеет необходимое спортивно-профессиональное оборудование, которое используется как тренировочная база двумя специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва и коммунальным предприятием «Одесский региональный центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью «Инваспорт», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что вопрос дальнейшего функционирования учреждения является ключевым для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивного резерва Одесской области.

Сергей Гриневецкий сообщил, что развитие спорта, в частности, объектов подготовки юных спортсменов является чрезвычайно важным для Одесской области, ведь регион всегда славился своими талантливыми спортсменами.

«Мы планируем и в дальнейшем поддерживать спортсменов и создавать комфортные условия для их тренировок и подготовки, поэтому «Олимпиец» был включён в перечень объектов президентской программы «Большое строительство». Сейчас цель полностью завершить реконструкцию и восстановление заведения к тридцатилетию независимости Украины», — отметил Гриневецкий.

Первый заместитель Министра молодёжи и спорта Украины Сергей Симонов подчеркнул, что Министерство готово к дальнейшему сотрудничеству и коммуникации. Кроме того, он отметил, что для достижения эффективных результатов приоритетом должно быть дополнительное поощрение и поддержка будущих чемпионов.

Как сообщала Одесса News, чиновники Одесского горздрава вынашивали планы использовать легкоатлетический манеж Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» для размещения больных COVID-19 в случае заполнения больниц т.н. «третьей волны».

