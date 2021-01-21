Дорогая шутка: информация о минировании 186 одесских детсадов оказалась ложной

Одесские полицейские потратили практически весь рабочий день 20 января, чтобы проверить поступившую на электронный адрес полиции информацию о якобы заминировании 186 детских садиков и учебно-воспитательных комплексов.

Для проверки информации на место были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Всего около сотни полицейских.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено ни в одном дошкольном учреждении.





Также сообщается, по информации очевидцев, что неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов в сторону здания детсада на проспекте Небесной сотни в Одессе. На месте происшествия следственно-оперативной группой территориального отдела полиции было обнаружено повреждённое окно на здании и две стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули.

По этому факту полицейские начали производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и принимают меры для установления лица, причастного к стрельбе.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области