Нетрезвый одессит устроил стрельбу из карабина

В частном секторе Одессы мужчина стрелял в воздух из карабина, увидев возле своего дома незнакомцев.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Одесской области.

По данным ведомства, 43-летний одессит, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел у своего дома трех мужчин, которые ждали его соседку. Возмутившись, правонарушитель вынес из дома карабин и стрелял в воздух. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали хулигана.

«По данному факту начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы», — сказано в сообщении.