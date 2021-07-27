Одесский стрелок Ирина Маловичко не попала в финал Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Токио в турнире по стендовой стрельбе одесситка Ирина Маловичко стала восьмой в квалификации дисциплины скит и не смогла пробиться в финал.

Об этом сообщает XSPORT.

Первое место заняла китаянка Мень Вэй (Китай) – 124 очка, на втором — спортсменка из Италии Диана Бакоси (123), на третьем американка Эмбер Инглиш (121). У нашей Ирины 119 баллов.

Ирина прокомментировала свою неудачу так: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни. Спасибо тренеру, что поддерживал, поскольку такой ответственности не почувствуешь ни на каких соревнованиях. Первая серия была сложной. Да и на пристрелке уже была сложная атмосфера. Судьи-то серьёзно отнеслись с записями. Это, конечно, помогло снять нервы. Но на первой серии как какой-то монстр внутри сидит и давит».

Кстати. Скит – разновидность стендовой стрельбы, в которой упражнение выполняется на специально оборудованной площадке, называемой круглым стендом. На площадке размещается восемь стрелковых мест. При этом семь мест размещаются полукругом, восьмое – в центре условной прямой линии, соединяющей первую и седьмую позицию. Мишени запускаются поодиночке и попарно (дублеты) из специальных кабин, расположенных внизу и на возвышенности (нижние и верхние). Траектория полета – слева направо и наоборот. Стрельба на ските выполняется навскидку. До запуска мишени спортсмен держит оружие на уровне пояса.

Как сообщала Одесса News, теннисистка Даяна Ястремская, проиграв канадской спортсменке и в паре с Элиной Свитолиной двум француженкам, покинула Олимпийские игры.

Фото: НОК Украины

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