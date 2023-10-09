«Черноморец» проиграл «Кривбассу»: обидное поражение из-за сомнительного пенальти

Завершился игровой день десятого тура футбольной Украинской Премьер-Лиги.

«Кривбасс» на своём поле одолел футбольную команду «Черноморец» – 1:0, — сообщает ФК «моряков».

«Обе команды осторожно и осмотрительно провели первый тайм. Острых ситуаций у ворот почти не было, ударов тоже получилось не более пяти. Самый опасный момент возник на 9-й минуте, когда Варакута отразил удар Приходько с пяти метров. У «Черноморца» ближе всего к успеху был Хадида, он классно выполнил «стандарт» почти от угла штрафной, Клищук отбил мяч кулаками. Последовавший за этим угловой мог превратить нашего израильского легионера в автора гола, но он пробил головой выше ворот», — так комментируют итоги первого тайма спортивные комментаторы «Черноморца».

Во втором тайме характер поединка изменился после 57 минут. Арбитр решил назначить пенальти в ворота «Черноморца» в ситуации, когда об ногу Шпорна, находившегося с мячом, споткнулся Кузик, выскочивший из-за спины словенца. Приходько с 11-метровой отметки был точным – 0:1.

«Темп игры увеличился. «Кривбасс» закрылся, «моряки» заметно активизировались в атаке и могли не раз добиться успеха», — говорится в публикации.

Однако, атаки «моряков» успеха не принесли.

«Обидное и незаслуженное поражение из-за сомнительного пенальти», — подытожили «моряки» игру.

Победа «Кривбасса» позволила подопечным Юрия Вернидуба возглавить УПЛ с 20 пунктами в активе. Действующий чемпион УПЛ «Шахтёр» располагается на третьей строчке – 18 очков после 9 поединков.

Участники футбольного поединка сфотографировались с Государственным флагом Израиля в знак осуждения ракетного удара ХАМАСА по этой стране и поддержки израильского народа против террористов.

Одесса News информировала, что 22 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ) на стадионе «Ника» в Александрии футболисты «Черноморца» со счётом 5:1 выиграли у местной команды.

Фото: ФК Кривбасс

Видео: ФК «Черноморец»

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