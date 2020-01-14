Зеленский назначил стипендии одесским спортсменам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в том числе и в Одесской области.

Соответствующий Указ №5/2020 опубликован на официальном сайте Главы государства.

Президентские стипендии, в частности, получили:

— Брагин Вячеслав Дмитриевич — чемпион Европы 2019 по футболу (в размере 7000 гривен);

— Единак ​​Андрей Тарасович — чемпион Европы 2019 по футболу (в размере 7000 гривен);

— Жукова Анжелика Владимировна — серебряный призёр чемпионата мира 2019 по боулингу (в размере 9000 гривен);

— Семизенко Виктория Владимировна — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по боулингу (в размере 7000 гривен);

— Сенько Дмитрий Владимирович — чемпион Европы 2019 года по футболу (в размере 7000 гривен).

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу спортсменов из Одессы, членов Национальной сборной команды, показавших достойные результаты на II Европейских играх в Минске (Республика Беларусь).