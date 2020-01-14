Одесситка Ястремская победила в первом раунде теннисного турнира в Австралии

Украинская теннисистка из Одессы Даяна Ястремская играет в основной сетке турнира WTA Premier с призовым фондом 848 тыс долл в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде 19-летняя одесситка, которая занимает 22-е место мирового рейтинга, встретилась с одной из победительниц квалификации или «лаки-лузером»- венгеркой Бабош Тимеа, сообщает XSPORT.

Поединок завершился со счётом 7:5, 6:3.

Для одесской теннисистки это первая победа в нынешнем сезоне. На турнире в Брисбене (Австралия) на прошлой неделе она проиграла свой стартовый матч Кики Бертенс из Нидерландов.

После поединка Даяна отметила, что на корте старалась не думать о сопернице, а фокусироваться на своей игре.

«О сопернице я не думала как о «лаки-лузере», она отличный игрок. Старалась сохранять свою обычную концентрацию. Тренер советует мне фокусироваться на себе. Это то, что я стараюсь делать. Стремлюсь показывать хороший теннис, делать всё, что в моих силах. Сегодня у меня был не самый лучший приём. Постараюсь потренироваться и хорошо подготовиться к следующему матчу».

Во втором круге теннисного турнира в Аделаиде Ястремская сыграет с немецкой теннисисткой, экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

Опытная Кербер прокомментировала встречу с будущей соперницей.

«Все мы знаем игру друг друга очень хорошо. Даяна будет ещё одной сложной соперницей, но я готова к этой встрече и надеюсь, что это будет отличный матч».

Соревнования пройдут по 18 января.