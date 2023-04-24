Одесская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал отбора турнира в Мадриде

Теннисистка из Одессы Даана Ястремская сыграет в финале квалификации турнира WTA 1000 в столице Испании с призовым фондом $7,652,174.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в полуфинале отбора одесситка (№149 WTA) встречалась с Евой Лис из Германии (134). При счёте первого сета 5:1 в пользу Даяны соперница отказалась от продолжения борьбы.

В финале квалификации Ястремская встретится с победительницей матча между Юлией Грабер (92) из Австрии и хорваткой Аной Конюх (164).

Основная сетка соревнований Mutua Madrid Open пройдёт 25 апреля – 6 мая.

Одесская теннисистка Элина Свитолина (№113) также выступит на этом турнире, но уже в основной сетке. Она сыграет с Александрой Саснович из Беларуси (WTA, 48).

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе (Катар), позже не выиграла турнир WTA 1000 в Дубае ОАЭ), в марте в Остине и Индиан-Уэллсе (США) и в апреле Ястремская проиграла на старте квалификации турнира WTA в Германии.

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