Мэр Одессы встретился с военнослужащими ВСУ

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями одной из бригад Вооружённых Сил Украины, которой город оказывает постоянную поддержку.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мы ценим вашу помощь, Одесский городской совет. Сейчас определяющее время – всё очень напряжённо. Когда мы чувствуем поддержку, понимаем, что будем драться, будем стоять», — сказал представитель бригады.

«То, что вы сегодня делаете – это настоящий героизм. И когда вы приезжаете в тыловые города и видите здесь мирную жизнь – это всё благодаря вам», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины за освобождение острова Змеиный в 2022 году.

Фото: «Одесса»

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