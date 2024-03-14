Мэр Одессы обратился к бразильцам оказать городу гуманитарную помощь

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с вице-мэром бразильского города Форталеза Эльсио Батиста.

Встреча организована при содействии Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия Андрея Мельника, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В ходе диалога стороны обсудили сотрудничество городов в разных областях, в том числе гуманитарной.

«К сожалению, в последнее время наш город очень сильно обстреливается Россией, недавно у нас погибли 12 человек, 5 из которых дети. Когда весь мир стремится развиваться, общаться, любить, а ты видишь, как из-под завалов извлекают тела матери с ребёнком — это страшно. Поэтому сейчас у нас другой взгляд на жизнь, на существующее мировое устройство. Мы видим, что Российская Федерация нивелировала все достижения цивилизации. Мы рады дипломатической дружбе со странами цивилизованного мира. Мне хочется, чтобы весь мир, в том числе Фортелеза, знали, что происходит в Украине и Одессе», – обратился Геннадий Труханов к своим бразильским коллегам.

В свою очередь, заместитель мэра Форталезы господин Батиста рассказал о своём городе и его сходстве с Одессой.

«Оба наших города приморские и портовые – это нас объединяет. Мы хотели бы настроить сотрудничество в разных сферах. Я знаю, что вы многое теряете в этой войне, мы это видим, поэтому хотим выразить свою солидарность и наладить наши отношения, хотим знать, чем мы можем быть полезны. Мы верим в то, что вы будете достаточно сильны, чтобы победить», — добавил господин Эльсио Батиста.

Одесса News информировала, что 10 марта 2024 года в городе-побратиме Одессы Стамбуле установлен туристический символ Одессы «Якорь-сердце».

Фото и видео: «Одесса»

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