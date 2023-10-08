Мэр Одессы выразил соболезнование в связи с трагедией в Израиле

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле — гибелью людей в результате террористической атаки на эту страну.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что соболезнование Геннадий Труханов выразил семьям погибших: «Страшные события в Израиле. Ещё одно доказательство того, что терроризм – это разрушительное зло, которому должен быть положен конец, в каком бы виде он ни проявлялся. Мир должен осудить это преступление и наказать виновных. Искренние соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой террористов. Вечная память погибшим».

Одесса News информировала, что южные и центральные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября. Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф объявил о начале «операции «Буря Аль-Акса», призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил также, что по Израилю было выпущено 5000 ракет. ЦАХАЛ сообщил о проникновении палестинских боевиков из Газы на территорию Израиля через несколько пропускных пунктов, а также с моря и воздуха. По состоянию на 21.00 6 октября более 200 человек погибли, 1100 ранены.

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