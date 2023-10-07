Палестина ударила по Израилю 5 тысячами ракет

Южные и центральные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times of Israel.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф объявил о начале «операции «Буря Аль-Акса», призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил также, что по Израилю было выпущено 5000 ракет.

ЦАХАЛ сообщил о проникновении палестинских боевиков из Газы на территорию Израиля через несколько пропускных пунктов, а также с моря и воздуха,

Израиль в ответ объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием «Железные мечи». ЦАХАЛ проинформировал, что десятки истребителей израильской армии наносят удары по ряду целей, принадлежащих ХАМАС, по меньшей мере, в семи местах с членами террористической организации идут бои.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам сказал, что страна находится «в состоянии войны» и победит.

По данным национальной службы медпомощи Израиля, в результате атаки десятки людей в разных районах страны ранены, многие из них в критическом состоянии. СМИ сообщали также о погибших.

МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле, о чём в Facebook в 11.43 проинформировал спикер МИД Олег Николенко.

«Граждан Украины пока нет среди пострадавших в результате боевых действий», – написал он.

По словам Николенко, украинское посольство находится на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами.

«Дипломаты держат ситуацию под контролем», – подчеркнул Николенко.

Спикер МИД призвал украинцев в Израиле воздержаться от посещения центральных и южных районов страны, а также «сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомлённости развитием событий».

«В случае обстрелов, может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей, – отметил Николенко. – В случае пребывания в населённых пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к cектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами».

Для справки. Израиль и Палестина находятся в состоянии конфликта после того, как в 1947 году Организация Объединённых Наций проголосовала за раздел Палестины на два независимых государства – еврейское и арабское. Арабская сторона выразила несогласие с этим решением в том числе и из-за территориальных претензий. Между Израилем и Палестиной регулярно происходят военные столкновения.

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