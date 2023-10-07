Украина временным морским коридором экспортировала около 90 тысяч тонн металла

Из портов Украины за два месяца работы временного гуманитарного коридора морем было отправлено на экспорт 88 тыс. т металлопродукции и более 172 тыс. т железорудного сырья.

Об этом сообщает профильное издание GMK Center.

«За два месяца действия коридора пять судов вывезли из украинских портов около 88 тыс. т металлопродукции и более 172 тыс. т железорудного сырья. Последняя цифра приведена без учёта груза руды на балкере Ying Hao 01, который оценочно мог принять 70 тыс. т ЖРС», — говорится в сообщении.

За время действия временного гуманитарного коридора из украинских портов вышли балкер Primus с грузом металлопроката, балкер Anna Theresa с грузом 56 тыс. т чугуна, балкер Ocean Courtesy со 172 тыс. т железорудного концентрата, балкер Puma, загруженный 16 тыс. т металла и и 14 тыс. т рапса, балкер Ying Hao 01 с железорудным сырьём.

Эти суда вывезли продукцию меткомбинатов «Азовсталь», «Запорожсталь», «Каметсталь» и «Арселор Миттал Кривой Рог», а также железорудное сырьё ГОКа группы «Метинвест».

Одесса News сообщала, что после выхода России 17 июля 2023 года из «зернового соглашения», которое действовало с 1 августа 2022 года, Украина 10 августа объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты и из них.

Первым судном, которое воспользовалось временным коридором, стало Resilient Africa, вышедшее из порта Черноморск 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов, а Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

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