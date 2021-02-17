Горевший в Одесской области балкер пятые сутки в море

Сухогруз Prince 4 (IMO 8512865), на котором вечером 12 февраля произошёл сильный пожар, до сих пор находится в море.

Как сообщает Думская, судно стоит на якоре в двух милях от села Рыбаковка, что на Николаевщине, а команда пытается устранить повреждения, возникшие во время чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что балкер охраняет буксир Keelby, принимавший активное участие в ликвидации пожара.

В компании «Аксон Шиппинг», которой принадлежит буксир, рассказали, что Prince 4 вышел из Николаева утром 12 февраля, приняв 11,5 тысяч тонн пшеницы, которую должен доставить в Йемен. Вечером в одной из кают произошло возгорание. Экипаж не смог сам справиться с огнём и подал сигнал SOS.

В течение трёх часов пожар потушили — буксиры Keelby и Nibulon 101, пристроившись к сухогрузу с разных бортов, сумели сначала локализовать, а затем потушить пламя. Для контроля ситуации, поздно вечером 12 февраля к сухогрузу подошло спасательное судно МПРС «Сапфир», но через сутки его снова сменил «Килби».

На борту балкера находится экипаж из 19 человек — в основном сирийцы и индийцы. В некоторых СМИ появились сообщения, что сухогруз был отбуксирован в Очаков, однако это не соответствует действительности.

Сейчас команда предпринимает попытки устранить повреждения, возобновить энергоснабжение и запустить силовую установку. Если это удастся, на борт «Принца» прибудет специальная комиссия, которая должна подтвердить возврат судна к мореходным качествам и оно продолжит рейс.

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