В Одессе задержан террорист «ЛНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НЗФ «ЛНР».

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, гражданин Украины, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану». Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Отмечается, что злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года антиукраинскую деятельность сепаратистского интернет-агитатора блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Одессе.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.