В Затоке горел частный 4-хэтажный дом

22 марта в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока (станция «Солнечная, кооператив «Южанка-2»).

Об этом происшествии сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателей установлены возгорания на 1-м, 2-м и 4-м этажах четырёхэтажного садового дома, оборудованного под базу отдыха сезонного типа», — говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожена крыша и повреждено имущество в здании. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации твердотопливного котла.



Отмечается, что в 20:20 пожар был локализован, а в 21:28 ликвидирован на площади 1000 м2 с помощью 28 человек личного состава ГСЧС и 4 пожарников их сёл Шабо и Каролино-Бугаза, работавших по повышенному номеру вызова.

О пострадавших на пожаре информации пока нет.

Как сообщала Одесса News, 21 марта на ул. Небесной сотни в Одессе произошло возгорание на крыше торгово-развлекательного центра «Сity Center».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области